Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Zeugen nach Diebstahl aus Rohbau gesucht

Bohmte (ots)

Von einer Baustelle in der Straße "Hauweg" haben Unbekannte zwischen Freitagabend (20 Uhr) und Samstagnachmittag (16 Uhr) mehrere Arbeitsgeräte gestohlen. Die Diebe verschafften sich Zutritt zu dem Gelände in der Nähe der "Neustadtstraße" und beschädigten hierbei zumindest ein Türschloss, betraten anschließend den Rohbau und nahmen die Werkzeuge des Herstellers "Makita" an sich. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Bramscher Polizei unter 05461/94530 entgegen.

