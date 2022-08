LPI-SLF: Unfallflucht

Pößneck (ots) - Unbekannte entwendeten am Montag mehrere Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro aus einem im Umbau befindlichen Haus in der Karl-Marx-Straße in Pößneck. Sachschaden ist nicht entstanden. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: ...

