Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall verursacht unter Alkoholeinfluss

Cursdorf (ots)

Am Sonntag gegen 18:20 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit einer nicht zugelassenen Simson und ohne Fahrerlaubnis die Straße "Am Tälchen" in Cursdorf. Beim Linksabbiegen in Richtung Meuselbach übersah der Fahrer einen vorfahrtsberechtigten Kia und stieß gegen dessen rechte Fahrzeugseite. Der Moped-Fahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er kam zur Behandlung sowie zur Abgabe einer Blutprobe ins Krankenhaus, da er 2,20 Promille in den Alkomaten pustete. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Gegen den Simson-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

