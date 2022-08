Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Rudolstadt (ots)

Am 27.08.2022 gegen 20:15 Uhr befuhr eine Fahrzeug-Führerin mit einem schwarzen Mercedes Van die Prof.-Hermann-Klare Straße in Rudolstadt. Im Bereich des Skater-Platzes hielt sie laut Zeugenaussagen an und stieg aus dem Fahrzeug aus, um einen Mann auf dem Fahrersitz Platz zu machen. Dieser versuchte mit dem Mercedes einen Hang unterhalb der Skateranlage hinaufzufahren, was nicht gelang. Dabei beschädigte er einen Rohrpfosten mit dem Hinweisschild "Löschwasserentnahmestelle". Danach fuhren beide weiter, ohne der Feststellungspflicht nachzukommen. Das Fahrzeug wird wie folgt beschrieben: schwarzer Mercedes Van, G-Klasse, lang, Kennzeichen RU-???, silberne Ersatzradabdeckung am Kofferraum. Fahrerbeschreibung: weiblich, ca. 35-40 Jahre, ca. 170 cm groß, schlank, nackenlanges blondes/dunkelblondes Haar, Sandalen, weißes Oberteil, hellblaue ¾ lange Stoffhose. Der Fahrer trug ein weißes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich beim ID Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell