Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruchdiebstahl in Bäckerei und Fleischerei

Rottenbach-Königsee (ots)

Zwischen dem 27.08.2022, 12:00 Uhr und dem 28.08.2022, 13:30 Uhr hoben Unbekannte ein Gully-Gitter aus dem Abfluss im Gewerbegebiet am Ortseingang von Königsee und warfen damit die Seitenscheibe der Haupteingangstür einer Bäckerei/Fleischerei-Filiale ein. Dabei entstand ein Loch von ca. 70 x 80 cm. Durch dieses drangen die Unbekannten in den Verkaufsraum ein, öffneten mehrere Schränke und entnahmen ca. 50 Euro Bargeld aus der Kasse der Fleischerei. Im Büroraum der Bäckerei durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke und ließen eine schwarze Geldtasche sowie die Tageseinnahmen mitgehen. Der Sachschaden an der Tür wurde auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

