Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus im Umbau befindlichen Gebäude

Pößneck (ots)

Unbekannte entwendeten am Montag mehrere Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro aus einem im Umbau befindlichen Haus in der Karl-Marx-Straße in Pößneck. Sachschaden ist nicht entstanden. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell