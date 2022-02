Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - bei Kontrolle Rauschgift aufgefunden

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 10.02.2022 gegen 01:00 Uhr konnte in der Dürkheimer Hohl in Freinsheim, bei einer Personenkontrolle, Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der Personenkontrolle eines Fahrradfahrers, konnten Cannabis und Amfetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem konnte bei der Überprüfung festgestellt werden, dass sein Fahrrad gestohlen war. Gegen den 50-Jährigen, wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrraddiebstahl ermittelt.

