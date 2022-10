Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versammlung im Stadtgebiet

Osnabrück (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag, 02.10.2022, kam es im Osnabrücker Innenstadtbereich zu einer angezeigten Versammlungslage. Zum Thema "Demonstration gegen Unterdrückung der Frauen im Iran" versammelten sich um 14 Uhr insgesamt 85 Personen am Bahnhofsvorplatz, obwohl circa 500 Teilnehmer angemeldet waren. Nach einigen Redebeiträgen setzte sich die Versammlung gegen 14.30 Uhr in Bewegung. Über die "Möserstraße" und "Wittekindstraße" passierten die Teilnehmer den Neumarkt. Anschließend erreichten sie über die Straßen "Neuer Graben", "Alte Münze", "Kamp", "Dielingerstraße", "Lortzingstraße" gegen 15.05 Uhr den Platz der deutschen Einheit. Nach abschließenden Redebeiträgen wurde die Versammlung um 15.20 Uhr beendet.

Während des Demonstrationszuges kam es in der Osnabrücker Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell