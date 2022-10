Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück

A30: Drogenschmuggel auf der A30 - Untersuchungshaft

Am Montagmittag gegen 11:45 Uhr kontrollierten Osnabrücker Polizisten auf der A30, im Bereich der Anschlussstelle Hellern, ein polnisches Mietfahrzeug. Bei der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten einen verdächtigen Geruch wahr. Darauf angesprochen, händigte der Fahrer des Fiat Tipo den Beamten eine geringe Menge Marihuana aus. Die erfahrenen Beamten nahmen den Pkw daraufhin näher in Augenschein und bewiesen damit den richtigen Riecher, sie stießen auf mehr als 12 kg Amphetamin. Der Beschuldigte transportierte das Rauschgift in sieben vakuumierten, mit schwarzer Folie umwickelten Paketen. Zusätzlich zum Drogenfund besteht der Verdacht, dass der Mann den Mietwagen unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Auf einer Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 28-jährige polnische Staatsbürger wurde anschließend vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Mann am Dienstag dem Amtsgericht Osnabrück vorgeführt, eine Amtsrichterin ordnete die Untersuchungshaft an. Der Straßenverkaufswert der beschlagnahmten Betäubungsmittel wird auf mehr als 125.000 Euro geschätzt.

