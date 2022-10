Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl und Sachbeschädigung an PKW

Hermeskeil (ots)

Am 18.10.2022 wurden zwischen 10:00 und 20:10 Uhr drei GTI Embleme durch bislang unbekannte Täter gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug von einem PKW entfernt und anschließend entwendet. Neben dem Diebstahl der Embleme entstand durch das gewaltsame Entfernen auch ein Sachschaden am PKW. Die Schadenssumme liegt im dreistelligen Bereich. Der schwarze VW Golf war während der Tatzeit auf dem Aldi Parkplatz in Hermeskeil abgestellt gewesen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil unter der Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

