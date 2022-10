Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trennungsstreit endet nach wüster Fahrt durch das Stadtgebiet vor der Polizeidienststelle

Trier, Stadtgebiet (ots)

Am 19.10.2022, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein in Trennung lebendes Pärchen in getrennten Fahrzeugen durch das Stadtgebiet Trier. Hierbei kam es mehrfach zu absichtlich verursachten Auffahrunfällen. Nach einem Trennungsgespräch an einem vereinbarten Treffpunkt in Trier- West wollte der Fahrzeugführer die Örtlichkeit mit seinem Fahrzeug verlassen. Seine Ex-Lebensgefährtin nahm jedoch die Verfolgung auf. Im Rahmen der Fahrstrecke beginnend in Trier-West über die Luxemburger Straße - St.Barbara-Ufer - Südallee - Ostallee - Güterstraße - Kürenzer Straße kam es mehrmals zu absichtlichen Auffahrunfällen verursacht von der Frau. Hierbei fuhr die Dame auf das Fahrzeug auf, legte den Rückwärtsgang ein, um dann erneut "Anlauf" zu nehmen um auf das Fahrzeug des Ex-Lebensgefährten aufzufahren. Letztlich schaffte es der Mann bis zu Polizeidienststelle. Hier mussten die Streitenden zunächst durch mehrere Polizeibeamte getrennt werden. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet unter anderem wegen gefährlichem Eingriff und Nötigung im Straßenverkehr.

Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten der Beteiligten machen können oder gar durch das Fahrverhalten geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Trier unter der 0651/97795210 zu melden.

