Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Lagerhalle - Diebstahl von hochwertigen Autoteilen

Idar-Oberstein (ots)

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 14.10.2022 bis Donnerstag, 20.10.2022 durch Einschlagen einer Plexiglasscheibe an einem Rolltor in eine Lagerhalle einer Firma in der Langenfelderstraße in Idar-Oberstein, Stadtteil Georg-Weierbach, ein. Sowohl aus der Halle, als auch aus Containern auf dem Außengelände wurden hochwertige Fahrzeugteile aus Kunststoff für Fahrzeuge der Marke AUDI und OPEL entwendet. Das Diebesgut wurde nach dem derzeitigen Ermittlungsstand von dem Gelände Richtung Langenfelderstraße abtransportiert. Vermutlich hatten die Täter im dortigen Bereich ein Fahrzeug zum Abtransport des Stehlgutes bereitgestellt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte der entstandene Schaden im Bereich eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages liegen. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell