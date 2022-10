Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, den 20.10.2022, zwischen 00:15 Uhr - 13:45 Uhr, wurde in der Straße Auf dem Bilzacker in Idar-Oberstein die Windschutzscheibe eines weißen Fiat Punto durch bisher unbekannte Täter eingeschlagen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

