Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Waren

Waren (LK MSE) (ots)

Am 08.12.2021 kam es gegen 18.00 Uhr zu einem kleineren Brand in einer Wohnung in der Gerhart-Hauptmann-Allee in Waren. Ein 71-jähriger Bewohner beabsichtigte den Kamin anzuzünden. Dabei geriet ein Korb mit Kaminholz, welcher vor dem Kamin stand, in Brand. Seine 71-jährigen Frau brachte den brennenden Korb mit Kaminholz auf den Balkon der Wohnung. Dabei fiel mehrfach Glut auf den Boden, wodurch dieser leicht beschädigt wurde. Beim Hinaustragen auf den Balkon fing zudem die Balkontür Feuer. Ein sich zufällig im Nachbarhaus befindender Besucher sah die Flammen an der Balkontür und eilte zu Hilfe. Er konnte den brennenden Korb sowie die Balkontür mittels eines Feuerlöschers löschen. Neben Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Waren kamen auch 28 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waren sowie ein Rettungswagen zum Einsatz. Die 71-jährige Bewohnerin der Wohnung erlitt leichte Brandverletzungen an einer Hand. Beide Bewohner der Wohnung wurden vorsichtshalber in das Müritz-Klinikum Waren verbracht, um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

