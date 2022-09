Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verpuffung im Wohnmobil, 2 Leichtverletzte

Cochem (ots)

Am Dienstag, 20. September 2022, gegen 09:20 Uhr, kochte ein Pärchen (67 und 69 Jahre aus Island) ihren morgendlichen Kaffee in ihrem Campingmobil, auf der Campinganlage in Cochem. Aus nicht geklärter Ursache kam es zu einer Verpuffung in der gasbetriebenen Küche. Die beiden Camper wurden leicht verletzt (leichte Verbrennungen/Inhalationstrauma/Knalltrauma) Die alarmierte Feuerwehr löschte den qualmenden Wohnwagen ab. Das DRK versorgte die beiden Camper, die anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert wurden.

