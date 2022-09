POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Hönningen, Schwarzer Weg (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 15.09.2022, 12.00 Uhr, bis Freitag, 16.09.2022, 14.30 Uhr, wurden in Hönningen, in der Straße "Schwarzer Weg" zwei Verkehrszeichen entwendet. Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den Täter/n geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Adenau in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Adenau Im Straußenpesch 8 53518 ...

mehr