Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Verkehrszeichen

Hönningen, Schwarzer Weg (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 15.09.2022, 12.00 Uhr, bis Freitag, 16.09.2022, 14.30 Uhr, wurden in Hönningen, in der Straße "Schwarzer Weg" zwei Verkehrszeichen entwendet. Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den Täter/n geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Adenau in Verbindung zu setzen.

