Polizei Hagen

POL-HA: Parkbank am Kriegerdenkmal in Haspe in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Hagen-Haspe (ots)

Bislang unbekannte Täter setzen am Mittwochabend (13.07.2022) in Haspe eine Parkbank in Brand. Gegen 22.20 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei eine starke Rauchentwicklung am Kriegerdenkmal in der Straße Büddinghardt. Als die Beamten dort eintrafen, erkannten sie, dass eine Parkbank aus Kunststoff in voller Ausdehnung brannte. Sie löschten das Feuer und riefen die Feuerwehr für Nachlöscharbeiten hinzu. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen der Brandstiftung ein und übergaben die Ermittlungen an die Kripo. Diese bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell