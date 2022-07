POL-HA: 57-jährige Autofahrerin bei Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots) - Ein 28-jähriger Mann griff am Dienstagabend (12.07.2022) in einer Wohnung in der Innenstadt seine Ehefrau an. Die ebenfalls 28-jährige Frau rief, gegen 21.10 Uhr, den Notruf der Polizei. Die Beamten trafen die Hagenerin in der Wohnung ihrer Nachbarin an. Dort sagte sie ihnen, dass sie sich zuvor mit ihrem Mann gestritten hatte. Im Verlaufe des Streites griff der 28-Jährige sie an und würgte sie. ...

