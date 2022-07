Polizei Köln

POL-K: 220703-2-K 10-jähriges Kind auf Tretroller von Auto erfasst - Krankenhaus

Köln (ots)

Am Samstagvormittag (2. Juli) ist beim Überqueren des Fußgängerüberwegs auf der Herler Straße in Köln-Buchheim ein 10 Jahre altes Kind auf seinem Tretroller von einem Auto (Fahrer: 63) angefahren und leicht verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zur Versorgung seiner Schürfwunden in ein Krankenhaus.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der 63-jährige Fahrer mit seinem SUV gegen 11.20 Uhr auf der Herler Straße in Richtung Frankfurter Straße unterwegs. Eigenen Angaben nach hielt er zunächst vor dem Fußgängerüberweg in Höhe der Johanniterstraße und erfasste beim Anfahren den von links kommenden Jungen mit der Front seines Tiguan. (al/iv)

