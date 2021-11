Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leergut entwendet - Zeugen gesucht

Thörey (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom Mittwoch, 24.11.21 bis Freitag, 26.11.21 ca. 30 - 35 Leergutkästen vom Gelände des Getränke Waldhoff, Am Sülzenbrücker Wege in Thörey entwendet. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 90,- bis 100,- Euro. Der oder die Täter verschafften sich über ein gewaltsam geöffnetes Zaunsfeld Zugang zum Gelände. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Zeugenhinweise werden unter der Bezugsnummer 0277788/2021 entgegengenommen. (dl)

