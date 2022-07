POL-K: 220701-4-K Vespa-Fahrer nach Zusammenstoß mit Volvo schwer verletzt in Klinik - Blutprobe

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt: Am Donnerstagnachmittag (30. Juni) ist ein 40 Jahre alter Mann vor einem Schnellrestaurant in Köln-Kalk von einem 31-jährigen Kölner mit einem Taschenmesser angegriffen und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er umgehend am Arm operiert wurde. Nach ...

