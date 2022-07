Polizei Köln

POL-K: 220701-1-K Radfahrerin stürzt über Lenker - schwerverletzt

Köln (ots)

Am Donnerstag (30. Juni) hat sich eine 27 Jahre alte Radfahrerin bei einem Sturz auf dem Radweg der Dürener Straße im Stadtteil Junkersdorf schwere Kopfverletzungen zugezogen. Gegen 12.15 Uhr war die junge Frau in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe einer Firmeneinfahrt wollte ein 54 Jahre alter Mann mit einem Lkw den Radweg überqueren, um auf die Dürener Straße zu fahren. Nach eigener Aussage will die junge Frau sich erschrocken und bei einer Vollbremsung die Kontrolle verloren haben. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. (am/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell