POL-K: 220701-2-K Raserunfall im Herkulestunnel

Köln (ots)

In Köln-Neuehrenfeld hat ein 21 Jahre alter Mann am späten Donnerstagabend (30. Juni) beim Versuch, im Herkulestunnel mit seinem Ford einem ganz rechts in Richtung Innere Kanalstraße fahrenden Mini auszuweichen, einen Mercedes auf der mittleren Fahrspur gerammt. Der Mercedes schleuderte gegen den Mini. Die drei Fahrer blieben unverletzt, nicht hingegen der Beifahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers. Der konnte das Krankenhaus allerdings später leichtverletzt wieder verlassen. Nach Zeugenaussagen soll der 21-Jährige deutlich zu schnell gefahren, vor dem Unfall bereits andere Autos überholt und kurz vor den Überholten wieder auf deren Fahrspur eingeschert sein. Nach dem Unfall sollen mehrere Personen mit hochmotorisierten Fahrzeugen an der Unfallstelle gestoppt und sich mit dem 21-Jährigen unterhalten haben. Aufgrund des Unfallhergangs und der geschilderten Zeugenbeobachtungen ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts eines illegalen Rennens. Polizisten stellten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Köln das Fahrzeug, den Führerschein des 21-Jährigen sowie dessen Handy sicher. (am/de)

