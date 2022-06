Polizei Köln

POL-K: 220630-3-K Zwei Diebe auf frischer Tat festgenommen

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochnachmittag (29. Juni) zwei Diebe (32, 54) beim Diebstahl aus einem Auto in der Kölner Altstadt auf frischer Tat festgenommen. Gegen 16 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge die Tatverdächtigen beim Durchwühlen des auf der Burgmauer geparkten Cupra beobachtet und die Polizei alarmiert. Eine Streife nahm die Männer, die zwischenzeitlich das Telefonat des Zeugen mitbekommen und die Flucht ergriffen hatten, in der Tunisstraße fest. Die aus Spanien und Frankreich stammenden Männer sind bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten, haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sollen heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden. (jk/de)

