POL-K: 220629-3-K Radfahrer nach Sturz mit Pedelec in Klinik

Köln (ots) - Zwei Zivilfahnder aus Düsseldorf haben am Montagmorgen (27. Juni) in Köln-Ehrenfeld einen Dieb (25) bei dem Versuch beobachtet, an einer roten Ampel einer Radfahrerin (73) ihre Handtasche aus dem Fahrradkorb zu stehlen. Unter den Augen der Polizisten, die neben der Rentnerin in einem Zivilwagen an der Kreuzung Innere Kanalstraße/Vogelsanger Straße standen, griff der Verdächtige in den fremden ...

mehr