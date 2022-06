Polizei Köln

POL-K: 220628-6-K Polizisten stellen Dieb (25)

Köln (ots)

Zwei Zivilfahnder aus Düsseldorf haben am Montagmorgen (27. Juni) in Köln-Ehrenfeld einen Dieb (25) bei dem Versuch beobachtet, an einer roten Ampel einer Radfahrerin (73) ihre Handtasche aus dem Fahrradkorb zu stehlen. Unter den Augen der Polizisten, die neben der Rentnerin in einem Zivilwagen an der Kreuzung Innere Kanalstraße/Vogelsanger Straße standen, griff der Verdächtige in den fremden Fahrradkorb. Die zwei Beamten stiegen aus, überwältigten den 25-Jährigen nach einem Fluchtversuch und übergaben ihn an ihre alarmierten Kölner Kollegen. Bei dem tatsächlich aus Tunesien stammenden Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte einen gefälschten vermeintlich deutschen Ausweis. Gegen den 25-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl wegen diverser Gewalt- und Eigentumsdelikte vor. (am/cs)

