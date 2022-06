Polizei Köln

POL-K: 220629-2-LEV Versuchte Geldautomatensprengung in Leverkusen-Küppersteg - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht zu Dienstag (28. Juni) haben Unbekannte zwischen 1 und 6 Uhr vergeblich versucht, einen freistehenden Geldautomaten auf der Adolf-Kaschny-Straße in Leverkusen-Küppersteg aufzusprengen. Gegen 6 Uhr bemerkte ein Zeuge die erheblichen Beschädigungen an dem Automaten und verständigte die Polizei. Bislang hat sich niemand gemeldet, der die Tatausführung beobachtet hat.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. Tatrelevante Fotos und Videos können über das Hinweisportal https://nrw.hinweisportal.de/ unkompliziert an die Polizei NRW übermittelt werden. Weitergehende Informationen zu dem neuen Online-Portal finden Interessierte unter https://polizei.nrw/artikel/portal-fuer-hinweise-zu-geldautomaten-sprengungen. (jk/cs)

