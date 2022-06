Polizei Köln

POL-K: 220630-1-K Kleinkraftrad-Fahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Ein 85 Jahre alter Mann ist 20 Tage nach einem Unfall mit seinem Kleinkraftrad in Köln-Weiß seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Rentner war am 4. Juni gegen 17.30 Uhr auf der Straße Am Sandpfad ohne Fremdbeteiligung gestürzt und gegen ein geparktes Auto gefallen. Passanten hatten Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Wie nun bekannt wurde, starb der Mann am 24. Juni im Krankenhaus. (am/de)

