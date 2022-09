POL-PDMY: POL-PDMY: Verkehrsunfall mit acht verletzten Personen

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit acht verletzten Personen

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 18.09.2022 befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Mercedes gegen 13:10 Uhr die L83 von Bad Neuenahr-Ahrweiler kommend in Richtung Königsfeld. Kurz vor dem Ortseingang von Königsfeld kam er nach bisherigen Feststellungen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Infolge der Wucht des Aufpralls wurden sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin, sowie die sechs Insassen des entgegenkommenden BMW (2 Erwachsene, 4 Kinder) verletzt. Die Beifahrerin des Mercedes, sowie zwei Insassen des BMW erlitten schwere Verletzungen und mussten mit Hubschraubern in eine Klinik geflogen werden. Die übrigen Unfallbeteiligten wurden mit leichteren Verletzungen mittels Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Einsatz befanden sich eine Vielzahl von Rettungswagen, drei Rettungshubschrauber, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Königsfeld und Brohltal. Während der Unfallaufnahme musste die L83 über einen Zeitraum von ca. vier Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

