POL-PDMY: Verkehrszeichen hing am "seidenen Faden"

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Heerstraße (ots)

Am 18.09.2022 wurde gegen 12:15 Uhr die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler über ein Hinweisschild am Fußgängerüberweg in der Heerstraße informiert. Vor Ort konnte die Streife feststellen, dass das Schild lediglich noch an einem Kabel baumelte. Bis zum Eintreffen der Fachkräfte wurde die Gefahrenstelle abgesperrt und der Verkehr geregelt. Das Hinweisschild wurde schließlich fachgerecht abmontiert. Glücklicherweise wurde niemand dadurch geschädigt oder gefährdet.

