Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schulwegüberwachung

Polizeiinspektion Mayen (ots)

Kurzbilanz der Polizeiinspektion Mayen, die zu Beginn des neuen Schuljahres 2022/2023 innerhalb der ersten beiden Wochen Kontrollen an mehreren Schulen im Dienstgebiet der Polizei Mayen durchführte. Kontrolliert wurde an den Schulen in Mayen, Mayen-Hausen, Thür, Mendig, Ettringen und Ochtendung. Ein Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen lag hierbei auf den örtlichen Grundschulen. Neben zahlreichen positiven, präventiven Gesprächen mit Eltern in Punkto "richtige Personenbeförderung und Fahrzeugbeladung in sogenannten Eltern-Taxis" und Gesprächen mit Schulkindern im Hinblick auf "sicheres Überqueren von Fahrbahnen", gab es auch 6 Verwarnungen uneinsichtiger Personen. An manchen Schulen gab es erfreulicher Weise keine Beanstandungen, den kontrollierenden Beamten fiel auf, dass der Fahrzeugverkehr unmittelbar von den Schulen gegenüber der letzten Jahre zurückging. Lobenswerter Weise gab es zahlreiche Eltern, die ihre Kinder auf einem nahegelegenen Parkplatz oder bereits ein paar Straßen vorher absetzten und die Schulkinder die letzten Meter bis zur Schulklasse zu Fuß gingen. Ein solches Verhalten minimiert Unfallgefahren und ist vorbildlich. Die Polizeiinspektion Mayen wird innerhalb der nächsten Wochen noch weitere Schulwegskontrollen durchführen. Die Sachbearbeiter der Jugendverkehrsschule der Polizei stehen mit den Schulen in engem Kontakt und werden auf negative Entwicklungen schnell reagieren.

