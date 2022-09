Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Betrieb Gevenich

Polizei Cochem (ots)

Unbekannter Täter brach vom Freitag, 09.09. auf Samstag, 10.09.22 in einen KFZ-Betrieb in Gevenich, Im Acker ein. Nach dem Einschlagen eines Fensters gelangte der Täter in den Betrieb bzw. die Büroräume. Hier entwendete er dann einen geringen Bargeldbetrag und einen Fahrzeugschlüssel. Wer hat in dieser Nacht in Gevenich verdächtige Beobachtungen gemacht.

