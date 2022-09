Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand in der St.-Veit-Straße in Mayen - Nachtragsmeldung zur Erstmeldung von 13:08 h

Mayen (ots)

Am Dienstag, den 13.09.2022, gegen 13:00 Uhr, brach im Dachgeschoss eines Gebäudes (Altbau) in der St.-Veit-Straße Mayen ein Brand aus. Die Bewohnerin (47) der betroffenen Wohneinheit konnte glücklicherweise das Haus selbstständig vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Sie war durch installierte Rauchmelder gewarnt und blieb unverletzt.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die St.-Veit-Straße in der Innenstadt Mayen gesperrt und der Verkehr ab- bzw. umgeleitet werden. Den ersten Ermittlungen am Brandort nach war das Feuer in der Küche im Dachgeschoss ausgebrochen. Das Feuer konnte durch die FFW Mayen schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf den Dachstuhl verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 50.-100.000 Euro. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die KI Mayen hat bereits die weiteren Ermittlungen zur Erforschung der Brandursache übernommen. Im Einsatz waren 16 Feuerwehrleute FFW Mayen, das DRK Mayen, sowie die PI Mayen mit 5 Kräften und die KI Mayen mit 3 Kräften.

