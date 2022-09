POL-PDMY: Diebstahl eines BMW M2 in Mendig

Mayen (ots) - Am 08.09.2022 zwischen 18:15 Uhr und 18:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Action-Marktes in der Koblenzer Straße in Mayen ein dort abgestellter Opel am Fahrzeugheck durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich ...

