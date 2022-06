Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, B235/Zusammenstoß von Rennradfahrern und Liegeradfahrer

Coesfeld (ots)

Zwei verletzte Rennradfahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (16.6.) um kurz nach 14 Uhr auf dem gemeinsamen Radwegs der B235 in Senden ereignete. Ein Gruppe von Rennradfahrer befuhr den Radweg, der an der Stelle für beide Fahrtrichtungen freigegeben ist, in Richtung Bösensell. Der Velomobilfahrer befuhr den Radweg in entgegengesetzte Richtung. In einer leichten Kurve kamen die Räder sich entgegen. Die ersten beiden Rennradfahrer konnten einen Zusammenstoß noch verhindern. Eine 29-jährige Radfahrerin aus Dülmen, die als dritte in der Gruppe fuhr, kollidierte mit dem Liegerad und kam dabei zu Fall. Sie verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der letzte Radfahrer der Gruppe, kam ebenfalls zu Fall und verletzte sich leicht. Der Liegeradfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell