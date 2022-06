POL-COE: Rosendahl, L571/Autofahrer weicht Reh aus und verunfallt

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 17.06.2022, 02.00 Uhr, gerieten in Coesfeld, Stockum, zwei Pkw auf dem Gelände der Handwerks-Bildungsstätte aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr löschte die Fahrzeuge ab. Es entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 ...

