Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Porsche-Diebstahl am Nürburgring

Nürburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 10.09.2022, 22.30 Uhr bis Sonntag, 11.09.2022, 07.25 Uhr wurde ein Porsche 911 GT3 RS im Kirchweg in Nürburg entwendet. Das Fahrzeug war dort auf einem Parkplatz in der Nähe eines Hotels abgestellt. Der weiße Sportwagen war recht auffällig: Motorhaube, Dach und Heckspoiler waren schwarz foliert, außerdem war ein Aufkleber mit der Aufschrift "it´s magic" mit Indianer-Logo am hinteren rechten Kotflügel angebracht.

Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun:

Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Kriminalinspektion Mayen, Tel.: 02651-8010

