POL-PDMY: Gebäudebrand eines Einfamilienhauses in Mayen

Mendig (ots) - In der Zeit von Samstag, 10.09.2022, 17.30 Uhr bis Sonntag, 11.09.2022, 10.30 Uhr wurde ein BMW M2 auf dem Mitfahrerparkplatz an der A 61 in Mendig gestohlen. Der komplett schwarz lackierte Sportwagen war dort im Tatzeitraum geparkt. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Mayen zu melden. Kriminalinspektion Mayen, Tel.: ...

mehr