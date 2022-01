Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fenster an Mehrfamilienhaus beschädigt, Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Am Donnerstag, 30. Dezember, gegen 17.30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter das in einer Seitengasse gelegene Außenfenster eines Mehrfamilienhauses an der Rauhutstraße. Die Glasscheibe des Fensters wurde zerstört. Ein Zeuge, der den Täter beobachtete, beschrieb diesen als jugendlich, zirka 170 Zentimeter groß und schlank. Er hatte einen hellen Hautton, dunkle kurze Haare und trug dunkle Kleidung. Weitere Hinweise zur Tat und dem Täter nimmt die Polizei in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

