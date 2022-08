POL-PDPS: Haustür in der Jakob-Sandt-Straße

Zweibrücken (ots) - Am 16.8.2022, gegen 01.44 Uhr, wurde die Dienststelle darüber informiert, dass an der Ecke Starenstraße/Meisenstraße eine Papiertonne brennt. Diese wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: 06332-976-0 ...

