POL-PDPS: Fahrer unter Drogeneinfluss

Dahn (ots) - Am Montag, 15.08.2022, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.50 Uhr parkte ein 62-jähriger Mann seinen silbernen PKW Skoda Fabia in Queraufstellung auf dem Parkplatz der Wasgau-Bäckerei in der Pirmasenser Straße in Dahn. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen Schaden am hinteren linken Radlauf und am Stoßfänger fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000.- Euro. Vermutlich streifte ein bislang ...

