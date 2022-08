POL-PDPS: Unfallflucht im Erlenteich

Pirmasens (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür eines in Höhe Buchsweilerstraße 90 geparkten Mini Coopers ein. Aus der Ablage der Fahrertür wurde ein rosafarbener Geldbeutel mit 15 Euro in bar und einem Führerschein entwendet. Der Gesamtschaden beträgt circa 1300 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter ...

