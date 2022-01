Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Königslutter, OT Lauingen, Lutterstieg

08.01.2022, 15.00 Uhr - 10.01.2022, 06.45 Uhr

Unbekannte sind am Wochenende in die Grundschule in der Straße Lutterstieg in Lauingen eingebrochen. Wie hoch der dabei angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungenin den nächsten Tagen ergeben. Der Tatzeitraum lässt sich auf Samstagnachmittag 15.00 Uhr und Montagmorgen 06.45 Uhr eingrenzen.

Eine Lehrerin der Schule hatte bei Dienstbeginn den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert.

Ersten Ermittlungen zur Folge gelangten die Täter auf den Innenhof des Schulanwesens in der Straße Lutterstieg. Hier öffneten sie mit zerstörerischer Kraft ein Fenster und gelangten durch dieses in das Innere der Lehranstalt. Mit brachialer Gewalt wurde der Schließmechanismus der Tür zum Lehrerzimmer überwunden und Schränke, sowie Fächer der Lehrkräfte durchsucht.

Danach flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass die Täter vor, während oder nach ihrer Tat gesehen wurden und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat am Gerichtsweg, Rufnummer 05353/94105-0.

