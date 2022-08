POL-PDPS: Gullydeckel in der Leinenweberstraße ausgehoben

Pirmasens (ots) - Am Samstag, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Höhe des Anwesens "Im Erlenteich 28" geparkten Opel Astra. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. ...

