POL-PDMY: Mögliche Verkehrsunfallflucht! Fahrer flüchtig! Zeugen gesucht!

Münstermaifeld (ots)

Am Sonntag, den 18.09.2022, wurde hiesige Polizeiinspektion über ein verunfalltes Fahrzeug in Kenntnis gesetzt, welches sich neben dem Wirtschaftsweg zwischen den Ortsteilen Metternich und Mörz befindet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Peugeot 407. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder zu den Beteiligten machen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Mayen in Verbindung zu setzen.

