Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Roller entwendet und entsorgt

Arnsberg (ots)

Am Montag wurde die Polizei über zwei stark beschädigte Kleinkrafträder auf dem Ruhrtalradweg im Bereich der "Tütenbrücke" informiert. An den Rollern waren Teile der Verkleidung sowie die Sitzbänke abgerissen und Kabel durchtrennt worden. Unbekannte Täter hatte die beiden Roller offensichtlich "entsorgt". Ermittlungen ergaben, dass die Zweiräder zwischen 06:15 Uhr und 08:55 Uhr auf der Grafenstraße und Henzestraße entwendet wurden. Hinweise zu den Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

