Ein medizinischer Notfall führte wohl am Dienstag bei Dornstadt zu einem Unfall.

Gegen 23.15 Uhr war ein 55-Jähriger auf der A8 in Richtung München unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr er mit einem Citroen auf dem mittleren der drei Fahrspuren. Auf Höhe Tomerdingen verlor der Mann wegen eines medizinischen Grundes die Kontrolle. Das Auto streifte einen rechts daneben fahrenden Mercedes Sprinter einer 23-Jährigen. Die konnte ihr Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stillstand bringen, der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr weiter. Nur wenige Kilometer weiter fiel der 55-Jährige durch seine unsichere Fahrweise auf. Der Citroen-Fahrer fuhr in Schlangenlinien, dahinter eine 35-Jährige mit ihrem Mercedes. Die Frau erkannte dies und wollte den auf der mittleren Fahrspur fahrenden Citroen links überholen. Der Pkw wechselte vor ihr unvermittelt von der mittleren auf die linke Fahrspur und der Mercedes prallte in den Citroen. Die unfallbeschädigten Fahrzeuge kamen mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 55-Jährige stieg aus seinem Fahrzeug aus und rannte über die Fahrbahn. Glücklicherweise kam er dabei nicht zu Schaden. Am Fahrbahnrand konnte der Mann durch Rettungskräfte angetroffen und ärztlich versorgt werden. Auch um die Fahrerin des Sprinters sowie die 35-Jährige Fahrerin des Mercedes und dessen 59-Jährige Beifahrerin kümmerten sich die Rettungskräfte vor Ort. Der 55-Jährige kam in eine Klinik. Den Schaden an den beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 27.000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Der Sprinter konnte weiterfahren. An der Unfallstelle waren zur Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle die Feuerwehren aus Ulm und Dornstadt eingesetzt. Zur Unfallaufnahme sperrte die Polizei die BAB8 kurzzeitig voll. Anschließend wurde der Verkehr über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dadurch entstanden leichte Verkehrsbehinderungen. Um 1.30 Uhr war die BAB8 wieder frei. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm den Unfall auf und ermittelt nun den genauen Hergang.

