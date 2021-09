Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gullydeckel entfernt - Polizei leitet Strafverfahren gegen Unbekannt ein

Korschenbroich (ots)

Am Sonntagmorgen (26.09.), gegen 07:15 Uhr, entdeckten Passanten an der Rheydter Straße ausgehobene Gullydeckel. Die eingesetzten Beamten zählten letztlich 13 entnommene Kanalabdeckungen zwischen der, an der Rheydter Straße gelegenen Brauerei und der Landstraße 31, Richtung Mönchengladbach.

Die Polizei ermittelt nun gegen die bislang noch unbekannten Täter, die sich vermutlich in der Nacht zu Sonntag einen vermeintlichen "Spaß" erlaubten, wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr.

Hinweise auf mögliche Tatverdächtige nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell