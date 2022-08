Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diesel weg

Am Wochenende stahlen Unbekannte in Ulm Diesel aus einem Lkw.

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 18 Uhr stellte der Mitarbeiter einer Firma einen Lkw mit Kühlanhänger auf dem Betriebshof in der Voithstraße ab. Dort stand das Fahrzeug bis Montag gegen 1 Uhr. Während dieser Zeit versuchten Unbekannte das Schloss an der Fahrertüre des Führerhauses aufzubrechen. Außerdem entwendeten sie mehrere Hundert Liter Diesel aus dem Lkw und auch aus dem Kühlanhänger.

Vorbeugung:

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus, ihrer Firma oder auf ihrem Betriebshof sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

